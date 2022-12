L'uomo che per divertimento spacca le macchine con un sasso

Così, senza un motivo, solo per passare il tempo. Un ragazzo di 20 anni, un giovane algerino con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con le accuse di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver spaccato tre macchine parcheggiate in strada e aver aggredito gli agenti.

Il suo raid è andato in scena all'angolo tra via Doria e via Pergolesi, tra Loreto e la stazione centrale. A dare l'allarme è stata una 30enne italiana, che ha visto l'uomo mentre con un sasso colpiva la sua macchina, una Fiat Punto.

Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno dovuto fare i conti con la reazione violenta del 20enne, che poco prima aveva già spaccato altre due vetture. Alla fine, non senza fatica, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e dichiararlo in arresto.