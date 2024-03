Follia in strada a Milano: uomo spacca 9 auto con una mazza

Bastonate alle auto. Senza motivo. Un uomo di 26 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato mercoledì sera a Milano con l’accusa di danneggiamento aggravato dopo aver spaccato una serie di macchine parcheggiate in strada.

L’allarme è scattato poco dopo le 20 da via Mosso, in zona via Padova. I testimoni hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine riferendo che un uomo visibilmente fuori di sé si stava scagliando contro alcune vetture che erano in sosta.

Al loro arrivo, i poliziotti delle volanti hanno trovato il 26enne ancora con una mazza di legno in pugno che si accaniva contro i veicoli. Disarmato e immobilizzato, non senza fatica, il ragazzo è poi stato dichiarato in arresto. Pesante il bilancio del suo raid vandalico: sono state nove le auto colpite a bastonate.