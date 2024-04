Uomo entra in chiesa a Milano e spacca tutto

Urla e danni. Un uomo di 41 anni, cittadino romeno, è stato indagato sabato pomeriggio a Milano con l'accusa di danneggiamento aggravato dopo aver dato in escandescenze in una chiesa di via Felice Bellotti, il monastero San Benedetto, in pieno centro città.

Poco dopo le 18, stando a quanto ricostruito dalla polizia, il 41enne ha iniziato a gridare lamentandosi di un presunto furto di uno zaino ed è poi entrato nella parrocchia, iniziando a colpire delle corone commemorative e una statua, che ha scagliato a terra.

Una voltante di passaggio è subito intervenuta e i poliziotti non senza fatica sono riusciti a bloccare l'uomo, visibilmente ubriaco. Per lui è scattata una denuncia a piede libero.