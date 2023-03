La polizia gli chiede i documenti in metro: lui spacca un dito a un agente

Ha mandato un poliziotto in ospedale e ha cercato di scappare, ma inutilmente. Un uomo di 20 anni, cittadino algerino, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito due agenti che gli avevano chiesto i documenti.

La violenza è esplosa verso le 15.30 nella stazione metro di Garibaldi, dove i poliziotti lo hanno fermato per un normale controllo. Perquisito, il 20enne è stato trovato in possesso di un martelletto con coltellino e di tre telefoni, non suoi. Proprio mentre estraeva i cellulari dalle tasche, il giovane ha sferrato un violento pugno sulla mano di uno degli agenti, rompendogli un dito, per poi scappare tra i passeggeri in stazione.

La sua corsa, però, è durata molto poco perché è stato raggiunto, bloccato e arrestato. Il poliziotto ferito è invece finito in ospedale con una prognosi di venti giorni.