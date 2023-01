Litiga con medici e infermieri, poi spacca il pronto soccorso: denunciato

Prima la lite con medici e infermieri, poi la sassaiola. Infine una denuncia. Alba movimentata quella di mercoledì 25 gennaio al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano: un uomo di 27 anni, cittadino pakistano senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato dopo aver mandato in frantumi la vetrata della postazione delle ambulanze.

Tutto è nato intorno alle 5 in seguito a una lite nata per alcune incomprensioni con il personale del pronto soccorso. Divergenze che sono prima sfocate in un litigio e successivamente nel gesto violento. Il 27enne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha preso un sasso e lo ha lanciato contro la vetrata della postazione di stazionamento delle ambulanze danneggiandola ma senza creare nessun ferito.

È subito scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Il 27enne è stato riportato alla calma dai militari, successivamente è stato accompagnato in caserma e denunciato per danneggiamento aggravato.