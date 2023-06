Sfonda la finestra di un ristorante e mette a soqquadro il locale

Sfonda la finestra di un ristorante per cercare di rubare l'incasso. Poco prima aveva fatto lo stesso con il finestrino di un'auto. È stato arrestato dai carabinieri di San Donato Milanese. I militari del Nucleo radiomobile arrestato per furto aggravato un marocchino 34enne senza fissa dimora. L'uomo, nullafacente, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, è stato fermato sabato mattina.

I carabinieri lo hanno colto in flagranza di reato mentre, dopo aver sfondato il vetro di una finestra di un ristorante in zona stazione ferroviaria, è entrato nel locale mettendo tutto soqquadro. Immediati accertamenti condotti nell'area circostante hanno consentito di riscontrare che l'indagato, poco prima, aveva perpetrato un furto su un'autovettura che era parcheggiata in strada, rompendo il finestrino anteriore, asportando alcune monete.

La refurtiva è stata recuperata e restituita. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di San Donato Milanese su disposizione dell’autorità giudiziaria.