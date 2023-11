Chiede informazioni in metro, poi spacca il gabbiotto e tira calci ai poliziotti

Ha dato in escandescenze, apparentemente senza motivo, contro una dipendente di Atm in metropolitana, spaccando anche il gabbiotto nel mezzanino. Un uomo di 27 anni è stato arrestato, venerdì nel tardo pomeriggio, a Milano.

È successo quando mancavano pochi minuti alle sette presso la fermata Bisceglie della M1. L'uomo, originario del Salvador, irregolare in Italia e con alcuni precedenti, aveva chiesto informazioni alla dipendente, di 44 anni; poi, apparentemente senza una ragione, ha afferrato una delle colonnine segna-percorso presenti nei mezzanini della metropolitana e l'ha scagliato contro il gabbiotto degli addetti di Atm, senza comunque colpire la donna, che tuttavia è stata poi accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, in codice verde, perché in stato di forte agitazione per quanto avvenuto.

Intanto sono arrivati gli agenti di polizia. Hanno trovato ancora sul posto il 27enne e lo hanno bloccato, non senza fatica, perché ha tirato alcuni calci anche ai poliziotti. Poi, durante il tragitto verso la questura, ha anche provato a danneggiare l'auto della polizia. È stato alla fine arrestato con le accuse di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.