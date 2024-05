Troppa attesa per il permesso di soggiorno: uomo dà in escandescenze in questura e distrugge 6 motorini

Irritato per l’attesa a suo dire eccessiva, ha dato di matto in questura. E si è calmato sono quando è stato arrestato. In manette, nel pomeriggio di giovedì, con l’accusa di danneggiamento aggravato è finito un 24enne cittadino egiziano.

Tutto è successo verso le 14 negli uffici dell’immigrazione in via Montebello, dove l’uomo era andato per avere aggiornamenti sulla sua richiesta di permesso di soggiorno, che risulta regolarmente in trattazione. “Disturbato” dai tempi di attesa, il 24enne ha iniziato a dare in escandescenza colpendo i vetri della struttura. Una volta fuori, ha poi bloccato il traffico mettendosi al centro della strada e ha buttato a terra sei moto che erano parcheggiate poco lontano.

A bloccarlo sono stati i poliziotti della II sezione della squadra mobile, che passavano di lì. Il ragazzo ha opposto resistenza e non ha voluto fornire i propri dati agli agenti, che lo hanno poi arrestato. Un anno fa il giovane era già finito in manette a Marghera perché aveva aggredito i carabinieri, mordendo uno di loro alla mano.