Spacca la porta di casa e i mobili della fidanzata: arrestato

Ha rotto la porta di casa sua, è entrato, ha spaccato anche i mobili e poi è passato a urlarle contro. L'accaduto verso le 13 di martedì 19 luglio, in viale Ungheria, zona est di Milano. Protagonista un 51enne italiano che è stato arrestato dalla polizia di Stato.

A lanciare l'allarme al 112 una 61enne italiana, compagna e convivente dell'uomo, il quale oltre a danneggiare arredi e ingresso, ha inveito contro di lei, fortunatamente senza aggredirla fisicamente.

Gli agenti, accorsi sul posto con una volante, hanno arrestato il 51enne per maltrattamenti in famiglia e lo hanno anche denunciato per danneggiamento aggravato.