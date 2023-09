Spacca il tornello in metro, poi ferisce due dipendenti Atm e un'addetta alle pulizie

Un tornello distrutto e tre persone ferite. Follia mercoledì mattina nella fermata metropolitana di Abbiategrasso, capolinea della verde, teatro dello "show" di un 22enne, cittadino egiziano, poi portato in questura.

Poco prima delle 13, senza un apparente motivo, il giovane è arrivato all'ingresso della stazione e con un calcio ha devastato il tornello di vetro. A quel punto un'agente di stazione e un'addetta alle pulizie - due donne di 25 e 60 anni - si sono avvicinate per chiedergli le ragioni di quel gesto, ma lui per tutta risposta le ha minacciate con un coccio di vetro e poi ha spintonato la 25enne e presi a calci e pugno la 60enne.

Sul mezzanino, dopo l'allarme dato alla polizia e alla sala operativa interna di Atm, è immediatamente arrivato anche un vigilantes, un uomo di 31 anni, che è stato a sua volta spintonato e aggredito. A bloccare il ragazzo sono poi stati gli agenti della Polmetro e delle volanti. Trovato senza documenti, il giovane - che ha detto di essere un egiziano del 2001 - è stato accompagnato in via Fatebenefratelli per essere identificato. La sua posizione è al vaglio della polizia.