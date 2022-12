L'uomo che devasta tre treni e cerca di "rubarne" uno

Ha vandalizzato tre treni. Ha cercato di rubarne - letteralmente - uno, mettendosi alla guida. E, non contento, ha aggredito i carabinieri. Un uomo di 30 anni, un cittadino marocchino senza fissa dimora, è stato arrestato mercoledì sera a Mortara, nel Pavese, con le accuse di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Il suo folle show è iniziato verso le 21, quando è salito a bordo del convoglio Pavia-Vercelli, ha svuotato due estintori e ha tirato diversi freni di emergenza, aprendo le porte delle carrozze. Sceso da lì, è salito sul treno Milano Porta Genova-Mortara, che era fermo in banchina, da dove ha rubato due asce e dei martelletti frangivetro con cui ha danneggiato due porte, per poi svuotare altri estintori e aprire - di nuovo - le porte d'emergenza.

Ancora non soddisfatto, il 30enne ha quindi minacciato un macchinista con gli stessi martelletti, ha forzato la porta di un terzo mezzo ed è entrato nella cabina di guida del locomotore, cercando di metterlo in moto. Bloccato dai carabinieri, l'uomo si è scagliato anche contro di loro, tanto che due militari sono finiti in ospedale. L'aggressore, visibilmente fuori di sé, è poi stato sedato, accompagnato in ospedale e dichiarato in arresto. I tre treni sono tutti stati soppressi a causa dei danni.