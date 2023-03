Il capotreno lo sveglia perché dorme nel vagone: lui spacca tutto e lo aggredisce

Dal sonno alla devastazione. Un uomo di 37 anni, cittadino tunisino irregolare in Italia, è stato arrestato giovedì mattina nella stazione Porta Garibaldi di Milano dopo aver pesantemente danneggiato un treno su cui si era addormentato.

La sua follia è esplosa verso le 7 sul convoglio Trenord 25818, in servizio tra il capoluogo meneghino e Bergamo. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il 37enne si era addormentato sui sedili ed è stato trovato in uno dei vagoni dal capotreno impegnato nei normali controlli prepartenza.

Appena il ferrovierie gli ha chiesto di scendere, l'uomo è andato su tutte le furie e lo ha aggredito per poi spaccare i finestrini e la porta della carrozza. A bloccarlo ci hanno pensato gli agenti delle Volanti, che hanno anche dovuto fare i conti con la sua reazione. Il 37enne è stato quindi arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e indagato per interruzione di pubblico servizio. Il treno finito nel suo mirino è poi stato sopprresso.