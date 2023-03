L'uomo che spacca 9 macchine parcheggiate in strada

Si è scagliato contro tutte le auto che ha trovato sul suo cammino. E quando i carabinieri lo hanno fermato stava continuando nel suo "lavoro".

Un uomo di 28 anni, un cittadino egiziano con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato all'alba a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver "svuotato" nove vetture che erano parcheggiate in strada in via Ferrante Aporti, il rettilineo che costeggia i binari alle spalle della stazione Centrale.

L'allarme è scattato verso le 5, quando un testimone ha segnalato alle forze dell'ordine cosa stava succedendo. I militari della Pmz della compagnia Duomo sono subito intervenuti sul posto e hanno trovato il 24enne intento a spaccare con una chiave esagonale il vetro di una macchina. Percorrendo la strada a ritroso, i carabinieri hanno poi scoperto che aveva fatto lo stesso con altri otto veicoli.

Perquisito, il 24enne è stato trovato in possesso di tre caricabatterie, due paia di occhiali, due ombrelli e 24 euro in contanti. Per lui sono quindi scattate le manette.