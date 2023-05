Spacca la vetrina di un bar con una sedia e minaccia un testimone: "Non devi parlare"

Intervento di sanitari del 118 e polizia, domenica 30 aprile a Milano, per una persona molesta che ha danneggiato un locale e litigato con una dipendente, non mancando di minacciare anche un passante. È successo intorno all'una di pomeriggio in via Pinturicchio, zona Città Studi, in un bar tabacchi.

Il protagonista è un uomo italiano di 32 anni con alcuni precedenti di polizia. Sul posto una volante del commissariato Monforte che, poco dopo, insieme a una volante dell'Ufficio prevenzione generale ha bloccato l'uomo nei dintorni. All'interno del bar, uno dei clienti ha riferito ai poliziotti che il 32enne aveva danneggiato la vetrina del locale con una sedia e poi litigato verbalmente con una dipendente, mentre un testimone all'esterno ha aggiunto che l'uomo, uscendo, lo ha minacciato intimandogli di non parlare con nessuno.

Portato in ospedale

I poliziotti delle due volanti lo hanno intercettato non lontano dal bar e, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. I sanitari del 118 lo hanno preso in carico e accompagnato al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove è stato visitato in codice verde nel reparto psichiatria. Nei suoi confronti non sono stati presi al momento provvedimenti di ordine pubblico.