Litiga con la compagna e spacca il gabbiotto Atm: turista americano nei guai

Era talmente tanto ubriaco che è finito in ospedale. Ma con una denuncia in tasca. Un uomo di 35 anni, un cittadino americano in Italia per turismo, è stato indagato mercoledì sera a Milano per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver sfondato il vetro di un gabbiotto Atm.

A bloccarlo sono stati i carabinieri del Radiomobile, che verso le 22 sono stati allertati da alcuni passanti che avevano visto due persone discutere animatamente in piazza Cordusio. Al loro arrivo sul posto, i militari hanno trovato il 35enne e la compagna che litigavano e hanno visto l'uomo, fuori di sé, scagliare un pugno contro la finestra della struttura Atm, mandandola in frantumi.

Gli uomini in divisa hanno poi dovuto fare i conti con la reazione violenta del turista, che ha cercato di non farsi identificare e di allontanarsi. La sua serata è finita al pronto soccorso del Policlinico, a causa dell'alcol.