L'uomo che va in giro con un'ascia nascosta sotto i vestiti (e spacca un Hummer)

Troppo rumore per passare inosservato. Un uomo di 50 anni, cittadino libico, è stato arrestato martedì sera ad Arese con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare all'interno di un Hummer che era parcheggiata in via dei Caduti.

Quando ha spaccato il vetro, però, il tonfo è stato sentito dal proprietario della macchina, che è subito intervenuto e ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. I carabinieri lo hanno bloccato poco distante e sotto i vestiti gli hanno trovato un'ascia, chiaramente sequestrata.

Il 50enne è stato quindi arrestato per il possesso dell'arma bianca oltre che per il tentato furto nel fuoristrada.