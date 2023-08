Il "record" di una 32enne: arrestata venerdì, scarcerata sabato, di nuovo in manette domenica

In manette venerdì pomeriggio, libera sabato, di nuovo in manette domenica. Protagonista del weekend da record una 32enne, cittadina nigeriana, arrestata due volte in 48 ore a Milano dopo aver fatto danni, letteralmente, in giro per la città.

I guai per lei sono iniziati nel pomeriggio del 18 agosto, quando una volante del commissariato Garibaldi Venezia l'ha bloccata in zona stazione Centrale dove aveva gettato a terra venti scooter, quasi tutti in sharing, e alcuni cestini dell'immondizia. Sabato mattina, il suo arresto è stato convalidato ma per lei non è stata disposta alcuna misura cautelare, motivo per cui la 32enne è di fatto tornata libera.

E così domenica mattina all'alba, poco dopo le 5, è tornata in azione. Questa volta il suo raid è andato in scena in piazza Lega Lombarda, identico il copione: cestini rovesciati, bottiglie di vetro spaccate a terra e anche una pensilina Atm distrutta. Nella seconda occasione, la donna ha anche cercato di aggredire gli agenti, motivo per cui è stata accusata di resistenza a pubblico ufficiale oltre che di danneggiamento aggravato. Dopo il secondo arresto, è stata portata a San Vittore.