Spaccano 15 auto parcheggiate in strada a Milano: arrestati

Prima hanno sfondato portiere e finestrini, poi per loro sono scattate le manette. Due egiziani di 20 e 23 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dopo aver danneggiato 15 auto in sosta lungo via Mac Mahon a Milano nella notte tra martedì e mercoledì 24 gennaio.

Tutto è iniziato poco prima della 1 quando alcuni residenti hanno segnalato al 112 che due persone stavano devastando i veicoli parcheggiati sulla pubblica via. Sul posto sono intervenuti gli agenti di via Fatebenefratelli che hanno raggiunto e bloccato i due.

In totale hanno subito danni 15 automobili e quattro motorini. Per i due sono scattate le manette con l’accusa di danneggiamento aggravato. Ignoti i motivi del gesto. Entrambi sono stati giudicati per direttissima.