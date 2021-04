I due uomini che 'spaccano' 10 auto proprio davanti all'ingresso del commissariato

In manette un 20enne italiano e un libico 27enne. Hanno anche reagito agli agenti

Pessima l'idea, pessimo il posto. Due uomini, un 20enne italiano e un 27enne libico con precedenti e irregolare in Italia, sono stati arrestati all'alba di giovedì con le accuse di rapina impropria e resistenza a violenza e pubblico ufficiale dopo essere stati sorpresi a rubare all'interno delle auto in sosta proprio davanti all'ingresso del commissariato Bonola.

Per il loro blitz, avvenuto verso le 6.30, i due hanno infatti scelto le macchine parcheggiate in via Flack, esattamente davanti al posto di guardia. A dare l'allarme ai colleghi, è stata un'agente che stava controllando l'ingresso della struttura e che ha visto i due all'opera.

Quando i poliziotti hanno cercato di fermarli, il 20enne e il 27enne hanno anche reagito con violenza, prima di essere bloccati e ammanettati. La Volante ha poi accertato che i malviventi avevano colpito dieci veicoli, spaccando i finestrini e rubando tutto ciò che avevano trovato all'interno, dai navigatori alle radio passando per occhiali, caricabatterie, profumi e una piastra per capelli.