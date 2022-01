I baby vandali che si divertono a spaccare il vetro e fanno "saltare" due treni

Hanno rubato un martelletto frangivetro e lo hanno usato per rompere una vetrata del convoglio. Nei guai, in Brianza, sono finiti due baby vandali, mentre un terzo ragazzino è riuscito, almeno per ora, a fuggire.

Nella serata di domenica i due minorenni - un 16enne e un 17enne residenti a Seveso e a Bovisio Masciago - mentre si trovavano a bordo del convoglio treno di Trenord numero 24972 sulla tratta “Albairate–Saronno” hanno prelevato il martelletto frangivetro mandando in frantumi un'anta della porta scorrevole del vagone sul quale stavano viaggiando.

A intervenire e a bloccarli, nella stazione di Seregno, è stata la capotreno che ha bloccato due dei tre baby vandali e ha chiesto aiuto ai carabinieri che sono intervenuti sulla banchina 4. I due ragazzini sono stati accompagnati in caserma per poi essere riaffidati ai genitori: per loro è scattata una denuncia per il tentato furto del martelletto frangivetro, per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio atteso.

Per il loro raid, infatti, sono stati soppressi il convoglio su cui viaggiavano oltre che un secondo treno sulla linea Seregno-Milano Porta Garibaldi.