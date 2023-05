In tre spaccano tre volanti e aggrediscono gli agenti: tutti arrestati

Ognuno in un'auto diversa. Ma per tutti lo stesso finale. Tre persone - un 25enne del Senegal, un 27enne del Gambia e una 40enne brasiliana ma cittadina italiana - sono state arrestate mercoledì sera a Milano dopo aver aggredito gli agenti che cercavano di bloccarli.

La violenza è esplosa poco dopo le 22 in via Panzeri, quando una volante del commissariato Ticinese ha fermato i tre - che erano in strada - per un normale controllo. Addosso alla donna sono stati trovati quattro grammi di marijuana, nelle tasche del 27enne tre grammi mentre un altro grammo di "erba" è stato sequestrato al più giovane.

Improvvisamente i tre si sono scagliati contro gli agenti con calci, pugni e sputi. Quando sul posto sono arrivate altre due auto per accompagnare i tre in questura, la situazione è ulteriormente precipitata, con i fermati che hanno sferrato calci e pugni contro le volanti nel tentativo di scappare. Alla fine i due uomini e la donna sono stati arrestati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciati a piede libero per danneggiamento aggravato e per il possesso della droga.