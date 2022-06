Spacca la vetrina a calci e pugni, ma si ferisce e viene arrestato

Ferito e in manette. Un ragazzo di 23 anni, un cittadino marocchino irregolare e con precedenti, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver messo a segno una spaccata all'interno di un bar di via Casati.

Verso le 3.30, stando a quanto accertato dalla polizia, il 23enne ha distrutto la vetrina del locale a calci e pugni, si è introdotto all'interno e ha rubato 14 pacchetti di sigarette, 3 orologi e 150 euro in contanti. Terminato il raid, il ladro si è seduto sul marciapiedi tra due auto per riprendere un attimo le forze dopo essere rimasto ferito proprio a causa dei colpi scagliati contro la vetrata del bar.

In quell'istante, però, sono passati gli agenti delle volanti, allertati da un testimone, che lo hanno visto e hanno subito cercato di bloccarlo. Per tutta risposta l'uomo ha reagito contro i poliziotti e ha tentato la fuga a piedi, terminata in corso Buenos Aires, dove il giovane è stato definitivamente fermato. È indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.