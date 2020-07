Spaccata a due passi dal Duomo: sfondata la vetrata del negozio, ladro in fuga col bottino

Il colpo violento per creare un varco d'ingresso. Poi la fuga col bottino. Spaccata in pieno centro a Milano, dove è stato svaligiato un negozio in via Dante, tra il Duomo e il Castello.

A finire nel mirino del malvivente, al momento ancora ignoto, è stato "Aldo shoes", negozio di scarpe che ha due vetrate sulla strada. L'allarme è scattato verso le 9.20 di lunedì mattina, quando i dipendenti sono andati ad aprire il locale e si sono accorti dei danni.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il ladro ha sfondato la vetrina ed è riuscito a introdursi all'interno, ha poi afferrato il registratore di cassa e ha fatto perdere le proprie tracce. Il bottino, secondo una prima stima, si aggirerebbe attorno ai 200 euro, i soldi che erano stati lasciati in cassa. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia Scientifica, alla ricerca di elementi e tracce utili per risalire al responsabile del colpo.