Entrano con l'auto nel Pittarosso e rubano la cassaforte

Prima hanno sfondato la vetrina usando un'auto come ariete una volta dentro si sono diretti alla cassaforte e l'hanno portata via facendo infine perdere le loro tracce. Maxi furto con spaccata al Pittarosso di Rescaldina, in via Fratelli d'Italia, nella notte tra domenica e lunedì 28 giugno.

Tutto è accaduto intorno all'1:30 del mattino, come reso noto dal comando provinciale dei carabinieri. Per il momento non è chiaro quanti ladri siano entrati in azione né è stato reso noto quante banconote c'erano all'interno della cassaforte. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei militari della compagnia di Legnano, qualche elemento utile per arrivare ai ladri potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.

Un altro furto simile era avvenuto a febbraio a Legnano quando un commando di criminali aveva assaltato e depredato il Bicimania rubando biciclette per oltre 50mila euro.