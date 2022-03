L'uomo sorpreso a scardinare la cassa di un ristorante

Ha infranto la vetrina, sottratto un tablet e stava per scardinare il registratore di cassa, ma è stato sorpreso proprio in quel momento e arrestato. L'accaduto nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 marzo, poco prima delle 4, in un ristorante di via Ravizza.

In manette per tentato furto aggravato un 27enne marocchino, colto in flagrante dai carabinieri della radiomobile, di passaggio in quella via e allarmati dalla vetrina spaccata del ristorante.

Il giovane malvivente è stato trovato all'interno del locale, intento a scardinare il registratore di cassa e con addosso un tablet che aveva appena rubato.