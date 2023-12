Spaccata nella notte: rubati una manciata di euro e vestiti, arrestati tre giovani

Prima la spaccata, poi le manette. Tre ragazzi di 20, 18 e 14 anni, due ragazze un minorenne, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver commesso una spaccata in un negozio di abbigliamento di viale Italia a Sesto San Giovanni nella notte tra martedì e mercoledì 13 dicembre.

Tutto è successo poco dopo la mezzanotte, come riferito dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. I tre sono stati intercettati da una pattuglia del nucleo radiomobile al termine di un breve inseguimento iniziato poco dopo il colpo. A bordo dell'auto è stato trovato il registratore di cassa de negozio (al cui interno c'erano solo poche monete) e alcuni vestiti per un valore di circa 900 euro.

Non solo, durante la perquisizione dell'abitacolo sono saltati fuori altri due registratori di cassa e "apparecchiature elettroniche di chiara provenienza delittuosa", hanno puntualizzato dalla compagnia di Sesto. Addosso a uno dei tre giovani è stato trovato anche un dissuasore elettrico. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati (la refurtiva è stata restituita al negozio) mentre per loro sono scattate le manette con le accuse di furto aggravato e ricettazione. Le due ragazze maggiorenni sono state accompagnate in carcere, il 14enne, invece, è stato accompagnato presso un centro di prima accoglienza.