Auto a folle velocità contro la porta del supermercato: tentato furto con spaccata

Tentato furto nella notte a Pioltello (Milano). Intorno alle due del 13 luglio ignoti malviventi hanno preso di mira il punto vendita Aldi di via Piemonte.

Secondo quanto ricostruito i ladri avrebbero utilizzato un'auto come ariete, lanciandosi contro la vetrata della porta centrale del supermercato. La spaccata però è fallita e i malviventi sono riusciti solamente a danneggiare il punto vendita senza riuscire ad accedervi. A mettere in fuga i ladri sarebbe stato l'allarme anti-intrusione che si è immediatamente attivato in collegamento con la Centrale Operativa di Sicuritalia.

Al momento dell'arrivo dei vigiliantes e delle forze dell'ordine dei malviventi non c'era già più traccia. La vettura si è data alla fuga subito dopo il tentativo di furto.