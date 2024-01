Così 'spaccano' le vetrine di negozi e locali e poi rubano tutto. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spaccavano o manomettevano le saracinesche e le chiusure di negozi o locali. Entravano e in pochi minuti rubavano alla rinfusa quanti più beni potevano: denaro, orologi di lusso ma anche bottiglie di vino pregiato. Quattro uomini sono stati arrestati dalla polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno eseguito martedì mattina la misura di ordinanza di custodia cautelare, su richiesta dei pm del VII Dipartimento, contro i quattro: tra i 48 e 55 anni.

Le rapine sono avvenute tutte durante l'estate 2023: per un danno complessivo di oltre 10mila euro. Secondo quanto è emerso il 55enne, in concorso con i due uomini di 48 e 51 anni, sarebbe l'autore di una spaccata ai danni di una nota pizzeria in via Varese a Milano. I fatti risalgono al 10 luglio. Dopo aver fatto accesso nel locale, i tre indagati avrebbero tagliato la cassaforte con un flessibile portando via alcuni dispositivi elettronici e il fondo cassa del weekend, oltre 6mila euro. Il trio avrebbe anche rubato bottiglie di vini pregiati.

Sempre il 53enne, il 16 agosto con un complice di 50 anni, ha fatto una doppia spaccata in due negozi di via Durini: una caffetteria e un negozio di abbigliamento limitrofi. Dopo aver divelto la saracinesca e crackato il dispositivo elettronico di apertura, la coppia è entrata nei locali. All'interno della caffetteria avrebbero tentato, senza riuscirvi, di portare via il contenuto dei registratori di cassa. Forzata in un secondo momento la vetrina comunicante con il negozio di abbigliamento, avrebbero rubato sette orologi dal valore complessivo di oltre 8mila euro.

Le indagini della Mobile, diretta da Marco Calì, si sono basate sull'incrocio dei dati provenienti dai tabulati di traffico telefonico e dai filmati di videosorveglianza dei negozi derubati. Hanno permesso agli agenti della Sezione Antirapine di identificare gli indagati, pluripregiudicati per reati analoghi, che, con incurante spregiudicatezza, hanno operato a volto scoperto. Al 55enne, infine, è stato contestato anche il reato di evasione in quanto, in occasione della commissione dei due delitti, si trovava in regime di detenzione domiciliare.