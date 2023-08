Continua a spacciare nonostante sia 'detenuto': in casa ha 28mila euro

Marijuana pronta per la vendita e 28mila euro cash nella sua casa a Ronchetto sul Naviglio, Milano. Nonostante si trovasse in casa per scontare una pena defintiva, in affidamento in prova ai servizi sociali. Per lui, un 32enne del Kenya, è scattato un nuovo arresto.

A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia di Stato di Milano. Gli agenti si erano presentati all'appartamento dell'uomo in via Bardolino per notificagli un provvedimento. Quando i poliziotti sono arrivati attorno alle 12.30 di sabato per consegnargli il provvedimento - che comunque prevedeva l'aggravamento della misura dell'affidamento a causa di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte - si sono insospettiti per via dell'agitazione del 32enne.

Così hanno effettuato una perquisizione e hanno scoperto, oltre a 235 grammi di marijuana avvolti nel cellophane, una valigia con un piccolo tesoro: 28 mila euro in banconote. L'uomo, irregolare in Italia, è stato arrestato immediatamente con una nuova accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.