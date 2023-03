Il pusher che riceve i clienti al bar (sotto casa)

Tutto casa e "lavoro". Un uomo di 51 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere "erba" in un bar sotto la sua abitazione.

A incastrarlo sono stati i poliziotti della squadra investigativa del commissariato Comasina, che controllando i movimenti di droga nel quartiere sono arrivati al 51enne. Tenendolo sotto controllo, gli agenti lo hanno visto uscire dalla sua abitazione per poi fermarsi subito in un locale di via Imbonati, dove è stato raggiunto da un secondo uomo che si è allontanato poco dopo.

Fermato il cliente, gli investigatori hanno scoperto che aveva appena acquistato una dose di marijuana e hanno quindi fatto scattare il controllo. A casa del pusher sono stati trovati 45 grammi di "erba", una pasticca di ecstasy e 240 euro in contanti. Per lui sono così scattate le manette.