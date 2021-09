L'uomo che vende droga davanti alla caserma: finisce male

Probabilmente scegliere un posto peggiore sarebbe stato davvero difficile. Un uomo di 31 anni, cittadino italiano, è stato arrestato martedì pomeriggio dalla polizia a Milano dopo essere stato sorpreso a spacciare a due passi da una caserma.

Le manette per lui sono scattate alle 19 in piazza Sant'Agostino, esattamente davanti alla caserma Garibaldi e a due passi dal commissariato di Porta Genova. Due agenti del reparto bike che stavano uscendo dalla struttura, hanno visto il 31enne consegnare qualcosa a un secondo uomo, che si è poi allontanato. Insospettiti dal gesto, i poliziotti hanno fermato il pusher e lo hanno trovato in possesso di poche dosi di marijuana. A casa sua sono invece stati sequestrati altri 30 grammi di "erba", oltre che bilancini di precisione e tutto il materiale per confezionare le dosi e l'uomo è stato dichiarato in arresto.

La stessa sorte, poco dopo le tre di notte, è toccata a un 22enne, anche lui italiano. Bloccato per un normale controllo in via Bonfadini, accanto al campo nomadi, il giovane è stato scoperto con 100 grammi di hashish nello zaino e 700 euro in contanti. Manette anche per lui.