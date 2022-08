Il ragazzo che spaccia al cinema all'aperto di Milano

Vendere hashish alla rassegna di cinema all'aperto. Con questa accusa, nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 agosto, la polizia ha arrestato un 21enne italiano incensurato in via Ampère, zona Città Studi.

Gli agenti, che si trovavano in piazza Leonardo Da Vinci in vista dell'afflusso di persone alle proiezioni, hanno notato un ragazzo che si aggirava tra la piazza e via Ampère. Fermato per un controllo, lui ha inizialmente vuotato tutte le tasche tranne una, da cui poi alla fine ha tirato fuori un pacchetto con 90 grammi di hashish. Nello zaino aveva anche un bilancino di precisione.

Durante la perquisizione nella sua abitazione in zona Lambrate, dove vive con madre e padre (che in quel momento non c'erano), i pliziotti hanno anche rinvenuto e sequestrato 390 euro nell'armadio della sua camera e 4mila nascosti in un cuscino nella camera dei

genitori.