È ai domiciliari, ma spaccia ricevendo i clienti dal balcone

Costretto a stare in casa, aveva studiato una sorta di nuova forma di lavoro. Ma anche questa volta gli è andata male. Un uomo di 63 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato sabato sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere droga nonostante si trovasse ai domiciliari.

A incastrarlo sono stati i poliziotti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che hanno cominciato a tenerlo d'occhio dopo aver avuto il sospetto che l'uomo continuasse a "esercitare" anche dopo una condanna a oltre due anni, e i successivi domiciliari, per una serie di reati contro il patrimonio.

Durante un appostamento fuori da casa del 63enne, che vive in zona Chiesa Rossa, gli agenti hanno visto un uomo arrivare, scavalcare il cancello d'ingresso del condominio e fermarsi sotto la finestra al primo piano, dove si trova proprio l'appartamento del pusher. Quando il cliente si è allontanato, i poliziotti lo hanno fermato, identificato - era un 35enne - e perquisito, trovandolo in possesso di una dose di cocaina. Altre due dosi sono invece state scoperte nell'abitazione dello spacciatore, che è quindi finito in manette. Di nuovo.