Spaccia dai domiciliari (coi genitori): arrestato il 30enne con la droga in camera

Aveva il permesso di uscire di casa per curare la sua dipendenza. Invece pare che usasse quel tempo "libero" per spacciare. Un uomo di 30 anni, un italiano con precedenti e già agli arresti domiciliari, è stato arrestato mercoledì dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che in camera sua - nell'appartamento in cui vive insieme ai genitori - sono stati trovati più di 700 grammi di hashish e una dose di cocaina.

L'allarme è scattato nel pomeriggio, quando il 30enne non ha comunicato il suo rientro dopo essere uscito - con regolare permesso orario - per andare al Sert. Così i poliziotti del commissariato Greco Turro sono andati nella sua abitazione, in zona Ca' Granda, e hanno effettivamente verificato che l'uomo non era in casa, motivo per cui è stato contattato e gli è stato chiesto di tornare.

Apparso da subito nervoso, lui stesso ha poi consegnato spontaneamente 30 grammi di "fumo" che erano nascosti in un comodino, oltre che 870 euro in contanti. A quel punto, l'arrestato si è nuovamente spostato nella stanza dicendo di dover fare il "borsone" per andare in carcere, ma i poliziotti hanno passato al setaccio la camera trovando altri 720 grammi di hashish, 320 euro e 0,30 grammi di cocaina, che erano in un portaocchiali. Nell'appartamento è stato anche sequestrato un blocco note con una serie di appunti verosimilmente riconducibili agli "affari" fatti con la droga.