Ragazzino di 16 anni spaccia droga davanti a un asilo

Poco prima di entrare in classe per le lezioni, nello zaino tra i libri, nascondeva la droga. E proprio mentre probabilmente stava per piazzare alcune dosi di hashish tra coetanei alle otto del mattino, nei pressi di un bar, a pochi passi da un asilo nido, a Seregno, è stato pizzicato dai carabinieri. Nei guai, con una denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è finito un ragazzo di 16 anni - compiuti solo da pochi giorni - che è stato trovato in possesso di sette grammi di hashish nescosti in una busta di cellophane. Tra penne, quaderni e libri.

Nei pressi di un bar a ridosso di un asilo una pattuglia dell'Arma impegnata in un servizio di controllo ha notato un gruppetto di giovani raccolti in capannello con lo zaino in spalla e dentro i libri per le lezioni. Insospettiti i militari hanno accostato a bordo strada e si sono avvicinati. Mentre gli altri sono fuggiti via, sul posto è rimasto un solo ragazzino: il giovane studente è stato trovato in possesso di droga, un bilancino elettronico, poco meno di cento euro e un coltellino.

Anziché entrare in calsse per seguire le lezioni, il 16enne è stato accompagnato in caserma dove è stato raggiunto dai genitori ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.