Milano, seduto sulla sedia sotto casa a spacciare: arrestato il "pusher pigro"

Al "lavoro" sì, ma con comodità. Un uomo di 47 anni, cittadino italiano, è stato arrestato mercoledì pomeriggio dalla polizia dopo essere stato sorpreso a spacciare in strada comodamente seduto su una sedia posizionata sul marciapiede.

Per il pusher pigro i guai sono iniziati verso le 18, quando gli agenti del commissariato Mecenate - già impegnati in un'indagine sullo spaccio - lo hanno visto tranquillamente accomodato sotto un palazzo di via Ucelli di Nemi e a quel punto hanno deciso di controllarlo.

All'interno del borsello che il 47enne aveva con sé i poliziotti hanno trovato 5 dosi di hashish dal peso di 2,60 grammi e 45 euro in contanti. A casa sua, proprio nel palazzo sotto cui era seduto, gli agenti hanno invece messo le mani su altri 18 grammi di hashish, due dosi di marijuana, 5 grammi di eroina, un coltello, un bilancino di precisione e 300 euro in banconote di diverso taglio, che l'uomo avrebbe guadagnato proprio spacciando. Per lui sono quindi scattate le manette.