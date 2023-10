Spacciava dal divano di casa: via vai di persone fuori dalla porta per acquistare

Un via vai sospetto che alle 5 del mattino, in particolare, attira l’attenzione. È quello che hanno notato gli agenti di polizia che domenica all’alba hanno arrestato un albanese di 51 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli affari di droga si svolgevano in via Eugenio Quarti, in zona Baggio. Gli agenti hanno subito notato che da uno specifico appartamento entravano e uscivano diverse persone. Così hanno cominciato a chiedere informazioni proprio a quegli individui che sembravano habitue del posto. Entrati nell’appartamento, gli agenti hanno capito tutto: un locale adibito allo spaccio.

Dalla perquisizione sono emersi diversi elementi: 170 grammi di cocaina, di cui 97 grammi ancora da dividere in dosi, e 76 grammi di hashish. Presenti anche 9mila euro in contanti e dei bilancini di precisioni per la pesa delle dosi. Il 51enne responsabile di tutto è stato arrestato e trasportato a San Vittore.