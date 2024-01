Lo spacciatore con quasi 4 kg di hashish, cocaina e marijuana

Vendeva evidentemente un po' di tutto. Hashish, cocaina e marijuana, era una sorta di piccolo 'minimarket' dello spaccio. È stato arrestato dalla polizia di Stato al termine di una veloce indagine degli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Sesto San Giovanni. L'accusa è detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lui, un italiano di 45 anni, è stato incastrato in via Nota, in Bicocca a Milano. Tutto colpa dell'odore fortissimo di marijuana che traspirava dalla sua auto, appena parcheggiata lungo la strada. Ai poliziotti l'uomo ha subito consegnato quattro spinelli e una dose di cocaina. Ma non è bastato.

Nel servizio antidroga degli investigatori era previsto anche il controllo in casa. Nell'abitazione, nella poco distante viale Rodi, c'erano 2,2 chilogrammi di hashish suddivisi in 30 pezzi, tre etti di cocaina e 900 grammi di marijuana. Tutti nascosti in camera da letto. In un altro appartamento nella disponibilità del 45enne, gli agenti hanno poi trovato altri quattro etti di hashish in un cassetto del bagno. Per un totale complessivo di quasi 4 chili di droga.