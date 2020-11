Milano, in albergo con crack e cocaina: spacciatore arrestato, tradito da un malore

Fatale fu il malore. Un uomo di 33 anni, cittadino italiano, è stato arrestato domenica sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di hashish, cocaina e crack nascosti all'interno della sua camera d'hotel.

Per lui i guai sono iniziati verso le 22, quando un uomo ha chiesto l'intervento del 112 per una persona che aveva accusato un malore e che si trovava in "stato confusionale". Sul posto, in un residence di via Lepontina, si sono così precipitati i soccorritori del 118 e gli agenti delle Volanti, che sono intervenuti in supporto dei sanitari.

Quando il 33enne si è ripreso, i poliziotti lo hanno riaccompagnato nella sua camera e non hanno potuto non notare un bilancino di precisione e alcune dosi di cocaina sul tavolo. A quel punto, gli agenti hanno perquisito tutta la stanza e hanno trovato altri 25 grammi di "bianca", 0.5 di hashish e 2.4 di crack, tutto già suddiviso in dosi. In più, gli agenti hanno messo le mani anche su 175 euro in contanti e su della sostanza da taglio per preparare le dosi. Per il 33enne sono così scattate le manette.