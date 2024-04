Lo spacciatore di Pasqua arrestato con le dosi di cocaina

Spacciava cocaina nel giorno di Pasqua. Arrestato un tunisino con precedenti penali di 25 anni con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato in via Barabino, a pochi passi da piazzale Corvetto, intorno alle 22.15 del 31 marzo.

L'uomo è stato visto aggirarsi con fare sospetto. Gli agenti di polizia lo hanno fermato per un normale controllo. Addosso aveva 11 dosi di cocaina già suddivisi in dosi per un peso totale di oltre 3,6 grammi.

La perquisizione si è poi spostata nell'abitazione del 25enne. Qui gli agenti hanno rinvenuto un altro involucro contenente cocaina, questa volta più grande dal peso di 21 grammi. Inoltre, in casa c'era anche del denaro contante per un totale di 1.280 euro. Il giovane è stato arrestato ed è in attesa di udienza per direttissima.