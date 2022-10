Il pusher sorpreso a spacciare che prende a calci i poliziotti

Quando si è visto in trappola, ha provato a colpire ma non è bastato. La polizia di Stato ha arrestato un cittadino gambiano di 33 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della polfer, durante un servizio di controllo nelle adiacenze della stazione Centrale, hanno notato un cittadino straniero staccarsi da un gruppo di persone in Piazza Duca D'Aosta e allontanarsi verso una zona appartata insieme a un passante. Poco dopo, i due si sono separati e il 33enne straniero è ritornato verso il gruppetto dove è stato fermato per un controllo dai poliziotti, insospettiti dal movimento.

Il gambiano ha iniziato a mostrare segni di nervosismo dichiarando di non avere documenti al seguito e, invitato dagli agenti a seguirli in ufficio per accertamenti, ha tentato di darsi alla fuga colpendoli con calci e gomitate. Dopo una violenta colluttazione gli agenti sono riusciti a bloccarlo con l'ausilio di una pattuglia dell'esercito italiano. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti specifici, è stato trovato in possesso di circa 80 grammi di hashish suddivisi in 13 dosi preconfezionate e oltre 465 euro in banconote di piccolo taglio frutto dell'attività di spaccio.