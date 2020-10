Milano, vende la droga proprio mentre passa la polizia in bici: pusher arrestato

Posto sbagliato e momento decisamente sbagliato. Un ragazzo di 25 anni, un giovane italiano con precedenti, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per lui i guai sono iniziati verso le 16.40, quando i poliziotti in bicicletta sono passati da Ripa di Porta Ticinese e lo hanno visto parlare con un secondo giovane. Quando si sono accorti di essere osservati, i due si sono divisi e si sono allontanati in due direzioni diverse prima di essere raggiunti e bloccati.

Il cliente ha immediatamente consegnato 6 grammi di marijuana e ha confessato di averli comprati proprio dal 25enne, che è stato trovato in possesso di un'altra dose dal peso identico. A casa sua, un appartamento alla Barona, i poliziotti hanno poi sequestrato altri 65 grammi di hashish, 340 di marijuana e quasi mille euro in contanti, che secondo gli investigatori aveva guadagnato proprio spacciando.