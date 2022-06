Spacciatore arrestato nella stazione del passante: ha 20mila euro cash

La polizia di Stato arresta un uomo per spaccio di droga alla stazione di Milano Repubblica. In manette è finito un gambiano di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine. Lo straniero è accusato di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno notato l'uomo mentre entrava nel passante ferroviario della stazione di Milano Repubblica. Con un movimento repentino, ha provato ad allontanarsi per evitare il controllo di polizia. Gli agenti, insospettiti dall'atteggiamento, lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale. Addosso aveva 22 grammi di marijuana e 2.300 euro in banconote di piccolo taglio.

Nella sua abitazione c'erano altri 183 grammi di marijuana, 17.290 euro in contanti, 500 dollari, un bilancino di precisione per la pesatura della sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento. Il gambiano è stato trasferito nelle camere di sicurezza della questura di Milano, in attesa di giudizio.