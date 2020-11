È in permesso dai domiciliari ma esce per spacciare: arrestato

Era fuori nell'orario di permesso di uscita dagli arresti domiciliari ma nello zainetto aveva 300 grammi di cocaina. Per questo nei giorni scorsi un 54enne albanese pluripregiudicato è stato tratto in arresto dai carabinieri a Peschiera Borromeo.

L'uomo era stato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare sempre per spaccio ma aveva il permesso di assentarsi dalla propria abitazione. I militari però fermandolo per un controllo in via della Liberazione, mentre si trovava in strada in compagnia di altri suoi connazionali, lo hanno trovato in possesso della droga.

Nel suo appartamento, poi, è stato poi rinvenuto vario materiale per il confezionamento, e un totale 615 euro in contante, frutto dell’attività di spaccio. Il tutto è stato posto sotto sequestro. I militari hanno anche trovato e sequestrato un piccolo crick giallo per auto utilizzato per pressare la cocaina prima del confezionamento, quattro telefoni cellulari, una macchina per il sottovuoto e un jammer utilizzato per disturbare le frequenze radio. Per il 54enne a quel punto si sono aperte le porte del carcere.