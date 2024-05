Il pusher che spaccia in auto davanti alla polizia: ecco cosa nascondeva

Quasi un chilo di hashish suddiviso in sette panetti. Venerdì sera, intorno alle 22 gli agenti della Squadra Mobile di Milano, hanno sorpreso uno scambio di droga in macchina tra un ventitreenne e una giovanissima cliente in via Anfossi. I poliziotti pedinavano l'auto da viale Monte Nero.

La ragazza, italiana di 22 anni, è stata fermata con 5 grammi di hashish. La cliente ha raccontato anche di averla acquistata poco prima dal pusher, dopo accordi intrapresi tramite un'applicazione di messaggistica.

Seguito il ragazzo fino a casa, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 3 mila euro, due bilancini di precisione, un taglierino, materiale per il confezionamento, 7 panetti di hashish e vari frammenti per un totale di 740 grammi.