Lo spacciatore in auto con 29mila euro in casa

Spacciava in auto droga d’ogni genere, ma il vero bottino lo teneva in casa: 29mila euro in banconote di piccolo taglio. Gli agenti di polizia hanno arrestato a Magenta uno straniero di 33 anni, già noto per l’attività di spaccio.

Nel pomeriggio di mercoledì scorso la Polfer di Milano in borghese ha notato un gruppo di persone davanti alla stazione di Magenta salire a turno a bordo di un’auto. Entravano nella vettura, acquistavano droga dal conducente e se ne andavano. Gli agenti hanno prima tentato di bloccare l’uomo alla guida che ha tentato di scappare speronando le auto parcheggiate.

Fermato, il 33enne è stato perquisito. Addosso aveva quattro involucri con dentro 55 grammi di cocaina, 146 di hashish e 20 di eroina. Inoltre, aveva un bilancino di precisione e 50 euro in contanti. Gli agenti si sono poi spostati nell’appartamento dell’uomo, sempre a Magenta, trovando altri 4 grammi di hashish e 29mila euro in contanti.