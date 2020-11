Milano, 18enne mette in piedi "un'azienda" di coltivazione e vendita di marijuana: arrestato

Un continuo viavai di gente che entrava in un condominio di via Francesco de Sanctis. È questa la chiave che nel pomeriggio di mercoledì ha permesso ai poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Scalo Romana di scoprire uno spacciatore che vendeva droga nel palazzo.

I poliziotti, insospettiti, sono entrati nel cortile del condominio e hanno controllato tre ragazzi che stavano per uscire. Durante l'ispezione uno dei tre ha consegnato agli agenti un involucro con 4 dosi di hashish, mentre un altro ragazzo è andato a recuperare il documento di riconoscimento all'interno del suo magazzino.

La produzione, il magazzino e lo spaccio

I poliziotti lo hanno seguito e hanno trovato all'interno del magazzino circa 90 grammi di hashish, 9 grammi di marijuana, 8.5 grammi di un composto misto hashish e marijuana, 100 euro in contanti e un bilancino di precisione.

All'interno dell'abitazione del ragazzo, in via Donna Prassede, gli investigatori hanno trovato altri 83 grammi di marijuana, una tenda per la coltivazione di marijuana dotata di aeratore e lampada UV e all'interno una pianta di marijuana alta 85 cm. Il ragazzo, italiano di 18 anni, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.