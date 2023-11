Lo spacciatore con la droga dello stupro che ha una crisi di panico

Panico incontrollabile, tanto da finire in ospedale. Aveva con sé 20 millilitri di GHB, nota anche come droga dello stupro, e per questo i militari del Nucleo radiomobile di Milano lo avevano arrestato poco prima.

Lui, un uomo di 47 anni incensurato, ha reagito così alle manette e dalla caserma è finito al Fatebenfratelli. Era stato fermato all'alba di domenica nel corso di controlli nelle vicinanze dei locali notturni della città. Quando i militari si sono avvicinati a lui in via Toffetti aveva cercato subito di allontanarsi.

È stato quindi controllato e gli sono stati trovati i 20 millilitri di GHB e 345 euro in contanti. Portato in cella di sicurezza nella caserma Montebello, ha avuto una crisi di panico ed è stato accompagnato all''ospedale, piantonato dai carabinieri. La sostanza stupefacente e i contanti sono stati sequestrati.