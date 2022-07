L'auto stupefacente del pusher, con il clacson "alla cocaina"

Evidentemente era certo che quello fosse il posto più sicuro. Altrettanto evidentemente si sbagliava. Un ragazzo di 24 anni, un giovane italiano senza precedenti, è stato arrestato mercoledì a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a effettuare consegne di cocaina in giro per la città.

A bloccarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che hanno notato il giovane mentre si trovava a bordo della sua auto, ferma, in via Duprè. Ad attirare l'attenzione dei poliziotti è stato l'atteggiamento del 24enne, che continuava a guardare il cellulare per poi controllare se qualcuno si avvicinasse al veicolo, come se fosse in attesa di qualcuno. E in effetti, poco dopo, un secondo ragazzo è arrivato, è salito a bordo e si è allontanato nel giro di qualche secondo.

Certi che il guidatore avesse appena venduto una dose al cliente, gli investigatori sono intervenuti e lo hanno fermato. Perquisendo la macchina, i poliziotti hanno scoperto che sotto la scocca del clacson c'erano 26 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute - per un peso di circa 11 grammi -, oltre che 6 grammi di hashish e 190 euro, che erano nascosti in un pacchetto di sigarette. Per il 24enne sono quindi scattate la manette.