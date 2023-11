Uomo (con la droga in tasca) reagisce al controllo dei poliziotti: due agenti feriti a calci e pugni

Calci e pugni. Poi le manette. Un uomo di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato arrestato sabato mattina a Milano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo aver aggredito due poliziotti che cercavano di controllarlo.

Gli agenti hanno fermato il 32enne poco dopo mezzogiorno in via Gallarate e lui si è subito scagliato contro di loro con violenza. Alla fine, non senza fatica, gli uomini in divisa sono riusciti a immobilizzare l'aggressore, che - una volta perquisito - è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish. I due poliziotti feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso del San Carlo, da dove sono poi stati dimessi con prognosi di cinque e sei giorni.

Poche ore dopo, verso le 21, un 21enne e un 28enne sono stati arrestati sempre dalla polizia, anche loro per spaccio. Controllati in via Padova, sono stati scoperti con oltre mezzo chilo di "fumo".